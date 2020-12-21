Террористы на Донбассе ударили по ВСУ противотанковыми ракетами

Российские террористы на Донбассе 20 декабря прибегли к масштабным обстрелам позиций Вооруженных сил Украины и даже применили противотанковый ракетный комплекс. Всего за сутки оккупанты сорвали режим тишины 9 раз.

В частности, как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, вблизи Водяного на Приазовье враг стрелял по украинским защитникам из ручного противотанкового гранатомета, а у Павлополя – из стрелкового оружия (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Аналогичные обстрелы были зафиксированы и у Песков. Еще четыре раза враг провоцировал наших армейцев под Авдеевкой, использовав гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, боевики атаковали мирных жителей вблизи Каменки. Так, вне позиций ВСУ со станкового противотанкового гранатомета они уничтожили трактор John Deere, который возвращался с сельскохозяйственных работ. В результате один из трактористов получил ранение. Впрочем украинские военные мигом отправились к месту происшествия, оказали пострадавшему первую медицинскую помощь и доставили его в больницу.

Еще одна вражеская провокация была замечена неподалеку Южного – там оккупанты задействовали против наших воинов противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"На многочисленные и прицельные обстрелы противника наши защитники открыли огонь и вынудили врага отказаться от дальнейших действий. Среди наших воинов боевых потерь и ранений нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем готовы к вероятным провокациям врага", – заверили в штабе ООС.

Что же касается начала суток 21 декабря, то в это время на всей линии фронта наблюдалась полная тишина.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 декабря российско-оккупационные войска на востоке семь раз срывали договоренности о режиме тишины. Они стреляли в сторону позиций ВСУ из различных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

А 18 декабря оккупанты вообще прибегли к применению запрещенных минометов 120-го калибра и дистанционному минированию территорий минами ПОМ. Тогда они совершили 5 провокаций.