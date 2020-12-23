Террористы на Донбассе ударили по ВСУ минами и артиллерией

Российские террористы на Донбассе в который раз грубо нарушили режим тишины и в течение 22 декабря девять раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины. При этом оккупанты применяли запрещенные мины и артиллерию.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, артиллерийские системы 122-го калибра российские группировки применили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от Водяного на Приазовье. Кроме того, на этом участке враг атаковал украинских защитников из гранатометов различных систем и совершил дистанционное минирование местности восемью минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

А в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вблизи Луганского и Пивденного боевики ударили из минометов 120-го и 82-го калибра и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Поскольку обстрелы были неприцельными и не несли угрозы украинским защитникам, армейцы решили не отвечать на них. Боевых потерь и ранений в рядах ВСУ удалось избежать.

Что касается начала текущих суток, 23 декабря, то в этот период нарушений режима тишины на линии фронта не фиксировалось.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 декабря террористы на Донбассе осуществили шесть обстрелов позиций ВСУ. В результате двое защитников Украины получили осколочные ранения. Ведь боевики, среди прочего, применили минометы и гранатометы различных систем.