Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из запрещенных минометов, – штаб ООС

Российско-оккупационные войска на Донбассе за 18 декабря пять раз нарушили режим прекращения огня. Они стреляли в сторону позиций украинских военных из запрещенных минометов 120 калибра.

Однако такие выстрелы были неприцельными и не несли угрозы жизни для наших воинов, которые огонь в ответ не открывали. Боевых потерь среди наших защитников и раненых нет, сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что за прошедшие сутки вооруженные формирования РФ открывали огонь в сторону ВСУ:

у Водяного на Приазовье – из 120-миллиметровых минометов;

на этом же направлении враг второй раз за несколько недель обратился к дистанционному минированию украинских позиций – оккупанты забросили 12 запрещенных мин ПОМ-2, использовав ПКМ-1;

трижды неподалеку Авдеевки – из ручных противотанковых и подствольный гранатометов, а также из стрелкового оружия.

Отмечается, что на остальных участках линии разграничения ситуация остается спокойной. Украинские военнослужащие и в дальнейшем находятся наготове к вероятным провокация врага.

Также подчеркивается, что с начала 19 декабря нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинским воинами.

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