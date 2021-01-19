Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из минометов
Российские террористы на Донбассе снова сорвали режим тишины и ударили по Вооруженным силам Украины из минометов.
Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, враждебная провокация была зафиксирована 18 января у Богдановки, где несут службу воины оперативно-тактической группировки "Восток". Там боевики и применили миномет 82-го калибра.
Об этом грубом нарушении со стороны оккупантов украинские воины немедленно сообщили представителям ОБСЕ. К счастью, враждебная активность не привела к потерям и ранениям в рядах ВСУ.
Что же касается зоны ответственности оперативно-тактической группировки "Север", то там в прошлые сутки было спокойно. В ночь на 19 января и утром тишина сохранялась вдоль всей линии фронта. Ситуация полностью контролируется украинским войском.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 января российские боевики ударили по ВСУ из гранатометов, впрочем потерь среди защитников удалось избежать.
Между тем, у террористов с 1 по 16 января на Донбассе погибли уже 18 наемников и ранены еще 23 (все случаи – небоевые).
Напомним, СММ ОБСЕ зафиксировала на временно оккупированном Донбассе присутствие 22 РСЗО "Град" и трех противотанковых пушек. Кроме того, оккупанты разместили вблизи жилых домов бронированную машину с зенитной установкой.