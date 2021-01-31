Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из минометов и засветили танки. Карта

Вооруженные формирования России открыли огонь из тяжелой артиллерии в сторону позиций ВСУ. В то же время наблюдатели ОБСЕ зафиксировали скопление вражеской техники, в том числе танков, вблизи линии разграничения.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, 31 января террористы четыре раза нарушили режим прекращения огня (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Так, в районе населенного пункта Водяное оккупанты применили 120-мм минометы, автоматические станковые и станковые противотанковые гранатометы, а также крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что противник корректировал огонь при помощи беспилотника типа "Крыло", однако украинские военные подавили его средствами радиэлектронной борьбы.

Вблизи Лебединского оккупанты совершили провокационный обстрел из 82-мм миномета, а в пригороде Авдеевки – из крупнокалиберного пулемета.

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону в СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших защитников нет", – уточнили в ООС.

В то же время штаб сообщил, что Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала возле населенного пункта Новоселовка скопление вражеской техники: три единицы 122-мм гаубиц 2С1 "Гвоздика", пять единицы 120-мм минометов и 14 единиц танков Т-72.

"Вооружение размещено с нарушением установленных линий разграничения. Также на указанном полигоне зафиксировано 10 единиц БМП, что классифицируется как военное присутствие и присутствие военного типа в зоне безопасности", – пояснили в ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 января российско-оккупационные войска на Донбассе вплотную обстреляли из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов позиции ВСУ, в результате чего двое украинских бойцов получили ранения.