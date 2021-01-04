Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов
Российские террористы на Донбассе в течение 3 января семь раз подряд срывали режим тишины. Обо всех огневых провокациях врага украинские защитники сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, наибольшую активность оккупанты проявляли вблизи Марьинки, Лебединского, Песков, Водяного и Красногоровки. Там формирования боевиков задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины удалось избежать. С начала новых суток, 4 января, террористы пока не атаковали позиций украинского войска.
Как сообщал OBOZREVATEL:
2 января российские захватчики на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции защитников Украины из гранатометов и стрелкового оружия. Потерь с украинской стороны тогда также удалось избежать.
Между тем террористы понесли потери убитыми в количестве трех человек (небоевые). Также они лишились одного "Уаза".
Напомним, российско-оккупационные войска на Донбассе потеряли по меньшей мере тысячу человек в течение 2020 года и 60 единиц вооружения и техники.