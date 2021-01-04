Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов

Российские террористы на Донбассе в течение 3 января семь раз подряд срывали режим тишины. Обо всех огневых провокациях врага украинские защитники сообщили представителям Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, наибольшую активность оккупанты проявляли вблизи Марьинки, Лебединского, Песков, Водяного и Красногоровки. Там формирования боевиков задействовали станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, а также ручные противотанковые гранатометы и стрелковое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" были зафиксированы враждебные обстрелы из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а неподалеку Светлодарска – из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, потерь и ранений в рядах Вооруженных сил Украины удалось избежать. С начала новых суток, 4 января, террористы пока не атаковали позиций украинского войска.

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