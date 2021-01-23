Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: работал вражеский снайпер
За прошедшие сутки, 22 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, среди украинских воинов боевых потерь нет.
Так, у Водяного на Приазовье террористы открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.
В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.
Также неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.
Рядом с Новолуганским была зафиксирована работа вражеского снайпера.
Вблизи Шумов российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ.
С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
21 января вражеский снайпер попал в украинского воина в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе направила в ОБСЕ специальную ноту из-за преступления оккупантов и добилась восстановления режима "тишины".
Позже стало известно, что убитый снайпером – это морской пехотинец ВСУ Отрепьев Александр Сергеевич.