Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов: работал вражеский снайпер

За прошедшие сутки, 22 января, российско-оккупационные войска шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook, среди украинских воинов боевых потерь нет.

Так, у Водяного на Приазовье террористы открывали огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета.

В районе населенных пунктов Новоселовка-2 и Авдеевка вооруженные формирования РФ применяли стрелковое оружие.

Также неподалеку Опытного оккупанты вели огонь из автоматического станкового гранатомета.

Рядом с Новолуганским была зафиксирована работа вражеского снайпера.

Вблизи Шумов российско-оккупационные войска выпустили несколько очередей из стрелкового оружия.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомлено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 23 января, в районе проведения ООС нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

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