Террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатомета – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии и открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, в течение текущих суток, 14 ноября, на участках ответственности наших бригад зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня вооруженными формированиями Российской Федерации. Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет. Боевых потерь и ранений в результате провокации среди личного состава Объединенных сил не было.

В целом украинские защитники сумели сохранить контроль над ситуацией в районе проведения операции, соблюдая договоренности о прекращении огня.

Также в штабе ООС отметили, что в районе проведения ООС должным выполняют задачи не только ВСУ, но и другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминировано более 14 гектаров территории в прифронтовом районе и передано на уничтожение 94 найденных взрывоопасных предмета.

"Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в районе Дебальцево Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 89 взрывов. Впоследствии выяснилось, что на их месте была расположена база незаконных вооруженных формирований России. Выводы были сделаны на основе спутниковых снимков.