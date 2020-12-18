Террористы на Донбассе ударили по артиллерии и ранили воина ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе устроили массированные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины и ранили одного защитника.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, они применяли запрещенное снайперское оружие и артиллерию. Всего в течение 17 декабря противник прибегнул к нарушению режима тишины восемь раз (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, оккупанты четыре раза осуществляли обстрелы вблизи Водяного, на Приазовье. Там они задействовали артиллерийские системы 122-го калибра в сочетании со 120-ти и 82-х миллиметровыми минометами. Кроме того, огонь также велся из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Ближе к концу суток боевики активизировались у Верхнеторецкого и Широкино, где начали бить по ВСУ из стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов.

"В пригороде Авдеевки противник дважды обстрелял позиции украинских защитников из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, к тому же, вел и снайперский огонь. В результате обстрела снайпера один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья удовлетворительное", – отмечается в сводке.

Украинские защитники мгновенно отреагировали на срыв перемирия и ответили захватчикам прицельным огнем из гранатометов различных систем.

В начале суток 18 декабря режим тишины уже полностью сохранялся по всей линии фронта, контроль над ситуацией остался за украинскими армейцами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 декабря террористы обстреляли позиции украинских войск на Донбассе из миномета 82-го калибра, а также подствольного и противотанкового гранатомета.

А 15 декабря боевики нарушили договоренности о режиме тишины 11 раз подряд. В частности, они прибегли к обстрелам из гранатометов различных систем. Провокации фиксировались в течение всего дня на нескольких направлениях.