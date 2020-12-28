Террористы на Донбассе ударили из минометов и ранили воина ВСУ

Российские террористы на Донбассе в течение 27 декабря семь раз нарушили режим тишины. Во время одной из огневых провокаций они ранили воина Вооруженных сил Украины.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, у Водяного на Приазовье оккупанты применили минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем. В результате один украинский защитник получил боевое травмирование. Однако военного безотлагательно доставили в госпиталь и оказали медицинскую помощь (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, из миномета 82-го калибра и стрелкового оружия боевики обстреляли окрестности Лебединского, а вблизи Марьинки был зафиксирован вражеский огонь из стрелкового оружия. Между тем возле Авдеевки террористические вооруженные формирования ударили по позициям ВСУ из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов.

"Для корректировки огня враг применил беспилотный летательный аппарат, но умелые и оперативные действия наших средств радиоэлектронной борьбы остановили дальнейшее его использование. На нарушение прекращения огня российско-оккупационными войсками украинские защитники открыли огонь в ответ", – говорится в сообщении.

Что касается начала суток 28 декабря, то в этот период уже было зафиксировано одно нарушение режима тишины. В пригороде Авдеевки российские наемники открыли огонь из подствольного гранатомета. Поскольку обстрел был неприцельным, украинские армейцы на него не отвечали.

По данным на Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица), потери российско-оккупационных войск 27 декабря составили два человека ранеными: один боевик из 9 ОМСП 1 АК РФ – из-за неосторожного обращения с оружием в состоянии алкогольного опьянения, по другому обстоятельства уточняются.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 декабря российские оккупанты прибегли к обстрелу мирного населения минами вблизи Водяного. К счастью, никто в результате враждебных действий не пострадал.

Напомним, в течение 2020 года в зоне боевых действий на востоке Украины за независимость нашего государства жизнь отдали 65 воинов. Многие из них даже не успели создать собственные семьи.