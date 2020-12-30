Террористы на Донбассе ударили из минометов и гранатометов – штаб ООС

В течение 29 декабря российские террористы на Донбассе семь раз нарушили режим тишины, устроив обстрелы из минометов, гранатометов и других видов вооружения.

В частности, как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, у Водяного на Приазовье враждебные группировки задействовали минометы 120-го и 82-го калибра, гранатометы различных систем и стрелковое оружие. А вблизи Талаковки противник открыл огонь со станковых противотанковых гранатометов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, по позициям украинских защитников под Невельским и Авдеевкой боевики били из подствольных гранатометов. Впрочем армейцы далил адекватный ответ оккупантам, а обо всех нарушениях с их стороны сообщили ОБСЕ. К счастью, потерь и раненых в рядах Вооруженных сил Украины удалось избежать.

Что касается начала суток 30 декабря, то в этот период террористы уже успели осуществить один обстрел – огневую провокацию они совершили у Авдеевки из ручного противотанкового и подствольного гранатомета.

Между тем СММ ОБСЕ в отчете за 29 декабря сообщила, что в течение суток зафиксировала 299 нарушений режима тишины на востоке. Среди них – 46 взрывов. Большинство огневых провокаций произошли вблизи Широкино и Донецкой фильтровальной станции.

"В Луганской области СММ зафиксировала два нарушения режима прекращения огня (взрывы неопределенного происхождения) в районе юго-восточнее Попасной", – говорится в отчете.

Также стало известно, что в Украину из Франции прибыл гуманитарный груз медицинского назначения на общую сумму около 2 миллионов гривен. Как сообщили в пресс-службе Командования Объединенных сил ВСУ в Facebook, он предназначен для военных госпиталей, где лечат защитников Украины и ряда гражданских больниц Донбасса.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 декабря оккупанты устроили мощные обстрелы ВСУ в зоне боевых действий на востоке, прибегнув к провокациям 13 раз. В результате один защитник Украины получил ранение.