Террористы на Донбассе убили украинского военного

Зв минувшие сутки, 28 февраля, российские оккупационные войска семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате обстрелов погиб один воин ВСУ.

Как сообщается в сводке ООС в Facebook, враг около населенного пункта Пищевик открывал прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия.

Также противник стрелял по украинским позициям в районе Широкино и Водяное, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Кроме того, оккупанты применили беспилотник, пролет которого был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы.

Еще вблизи Верхнеторецка террористы совершили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов. В ответ на обстрелы противника украинские воины открывали огонь.

В штабе отметили, что в некоторых случаях враг обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

С начала текущих суток, 1 марта, возле Павлополя противник вел прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. Украинские военные в ответ открыли огонь по террористам.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее около Луганского, Донецкой области подорвался воин Вооруженных сил Украины.