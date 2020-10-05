Террористы на Донбассе сорвали перемирие и пять раз обстреляли ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова сорвали перемирие и пять раз открывали огонь из разного оружия в сторону позиций защитников Украины.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС на странице в Facebook. Впрочем, несмотря на провокации врага, воинам ВСУ удалось сохранить контроль над ситуацией на фронте. Кроме того, они соблюдают договоренности относительно режима тишины.

Что же касается боевиков, то они в течение 4 октября четыре раза нарушали свои обязательства. Так, недалеко от Авдеевки и Катериновки зафиксированы враждебные выстрелы из стрелкового оружия, около Водяного – из автоматического станкового гранатомета. У населенного пункта Шумы противник открывал огонь из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

"Вражеские выстрелы не представляли угрозы для жизни и здоровья наших защитников, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских воинов не было. Украинские защитники продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили в штабе ООС.

Отметим, что подразделения российских оккупантов в перемирие продолжают нести небоевые потери. По данным офицера ВСУ Анатолия Штефана, которые он обнародовал на своем Telegram-канале, 4 октября террористы потеряли двоих человек безвозвратно и одного раненым (подорвался на НВП в пределах своих позиций).

С начала текущих суток, 5 октября, в районе поселка Новолуганское враг совершил один неприцельный выстрел из подствольного гранатомета. В остальных районах по всей линии разграничения наблюдалась тишина.

Впрочем украинские военные совместно со спасателями ГСЧС вынуждены бороться с другой опасностью на фронте – они продолжают ликвидировать очаги пожаров на Луганщине. Так, 4 октября основные усилия были направлены на тушение очагов возгораний вблизи населенных пунктов Кряковка, Трехизбенка, Айдар, Шумы.

Кроме того, 166 военнослужащих и 16 единиц автомобильной и инженерной техники были задействованы в ликвидации последствий пожаров в населенном пункте Вороново. Воины помогали местным жителям разбирать завалы в разрушенных огнем частных домах и на объектах поселковой инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 3 октября российско-оккупационные войска на Донбассе также пять раз нарушили режим прекращения огня. Стрелковое оружие противник применял в районе населенного пункта Майорск, а гранатометы различных систем – неподалеку Причепиловки и Новоселовки Второй.