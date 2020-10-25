Террористы на Донбассе снова сорвали перемирие обстрелами ВСУ – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе в который раз нарушили договоренности о перемирии и устроили провокационные обстрелы позиций ВСУ.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, за минувшие сутки, 24 октября, на участках ответственности украинских подразделений вооруженные формирования Российской Федерации четыре раза нарушили режим прекращения огня (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи Каменки и дважды – недалеко от населенного пункта Шумы. Кроме того, в районе Водяного противник вел огонь из автоматического станкового гранатомета и стрелкового оружия.

Впрочем, на провокационные враждебные выстрелы украинские военнослужащие оружие не применяли.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было. Что же касается террористов, то у них 24 октября, по данным в Twitter офицера ВСУ Сергея Нещадима, была одна небоевая потеря. В ДТП погиб боевик 4 ОМСБр 2 АК РФ.

Также 24 октября военнослужащие ВСУ вместе с пожарными ГСЧС ликвидировали очаги пожаров близ населенного пункта Лопаскино.

С начала текущих суток, 25 октября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой украинским защитниками. Они продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые провокационные действия российско-оккупационных войск", – заверили воины.

Отметим, что 25 октября в Украине отмечается День автомобилиста и дорожника. По случаю этого праздника армейцев, которые обеспечивают транспортное сопровождение ВСУ, поздравил командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"Профессия автомобилиста – особая, со свойственной ей романтикой и традициями. Но, прежде всего, это напряженный труд, требующий физической и эмоциональной самоотдачи. Ежедневно вы берете на себя заботу о безопасной доставке в пункты назначения военных подразделений и перевозке грузов для нужд войск", – процитировала слова генерал-лейтенанта пресс-служба Командования ОС ВСУ в Facebook.

"И не важно сидите вы за рулем автобуса или легкового или грузового автомобиля: все вы – на одной дороге. Опыт, приобретенный в ходе АТО и ООС, показал, насколько важны мобильность и скорость передвижения войск в боевых условиях", – добавил Наев.

Как сообщал OBOZREVATEL, 23 октября вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, недалеко от населенного пункта Шумы противник применил стрелковое оружие, а в районе Катериновки – подствольный гранатомет и стрелковое оружие.