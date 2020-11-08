Террористы на Донбассе снова открыли огонь по ВСУ – штаб ООС
В сторону позиций ВСУ враг применил стрелковое оружие
Украинские защитники огонь в ответ не открывали
С начала 8 ноября огневых провокаций противника не зафиксировано
За прошедшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, неподалеку от населенного пункта Гнутово в вечернее время применили стрелковое оружие.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.
Подчеркивается, что огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, а украинские подразделения оружие в ответ не применяли.
С начала этих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинами.
В частности, подразделения, привлеченные к проведению ООС продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.
Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Они атаковали ВСУ из гранатометов у Авдеевки.