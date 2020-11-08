Террористы на Донбассе снова открыли огонь по ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 7 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, неподалеку от населенного пункта Гнутово в вечернее время применили стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было. Об этом сообщает штаб ООС на странице в Facebook.

Подчеркивается, что огневая провокация противника не несла угрозы нашим защитникам, а украинские подразделения оружие в ответ не применяли.

С начала этих суток, 8 ноября, на всех участках линии разграничения наблюдалась тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Отмечается, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинами.

В частности, подразделения, привлеченные к проведению ООС продолжают неуклонно соблюдать условия режима прекращения огня и готовы адекватно отреагировать в случае угрозы их жизни и здоровью.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 ноября вооруженные формирования России на Донбассе дважды нарушили договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы. Они атаковали ВСУ из гранатометов у Авдеевки.