Террористы на Донбассе снова нарушили перемирие: вели огонь из гранатометов

В субботу, 19 декабря, российские оккупационные войска четыре раза обстреливали позиции украинских военных на Донбассе в зоне проведения Операции объеденных сил.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба ООС в Facebook. Против наших защитников враг применял противотанковые гранатометы и стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" неподалеку от Южного террористы вели огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, и стрелкового оружия.

В районе Шумов враг применил автоматические станковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет.

Также вооруженные формирования РФ открывали огонь из пулеметов в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и около Авдеевки.

На Приазовье, неподалеку Водяного, украинские бойцы при помощи радиоэлектронной борьбы подавили пролет над линией разграничения вражеского беспилотника.

Отмечается, что украинские военные ответный огонь не вели, потерь среди ВСУ нет.

В штабе добавили, что за сегодня саперы разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 112 взрывоопасных предметов.

Как сообщал OBOZREVATEL, за 18 декабря российско-оккупационные войска на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня.