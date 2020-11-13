Террористы на Донбассе снова нарушили перемирие и вели огонь по ВСУ

За минувшие сутки, 12 ноября, российские оккупационные войска четыре раза обстреляли украинские позиции на Донбассе в зоне проведения ООС.

Как сообщает в Facebook пресс-центр штаба ООС, враг вел огонь из гранатометов различных систем около населенных пунктов Новолуганское и Авдеевка. В районе Водяного противник дважды открывал огонь, применяя стрелковое оружие и станковый противотанковый гранатомет.

Отмечается, что ВСУ огонь в ответ не вели. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было.

С начала текущих суток, 13 ноября, террористы из минометов 82 калибра обстреляли украинские позиции раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Каменка.

Как сообщал OBOZREVATEL, подконтрольные России террористические группировки "Л/ДНР" 11 ноября в очередной раз сорвали режим тишины на Донбассе, в результате чего был ранен один украинский воин.