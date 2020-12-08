Террористы на Донбассе снова нарушили перемирие и оборудуют позиции – штаб ООС

После непродолжительного перемирия российские террористы на Донбассе снова прибегли к обстрелам позиций Вооруженных сил Украины и оборудованию новых позиций.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook 7 декабря боевики четыре раза нарушили режим тишины. В частности, оккупанты вели обстрелы из автоматических станковых гранатометов, подствольных гранатометов и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного и Новотроицкого. Кроме того, вблизи Авдеевки враг применил ручной противотанковый гранатомет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку действия террористов не угрожали жизни и здоровью украинских защитников, потерь и ранений удалось избежать, огонь в ответ не открывался.

Кроме стрельбы враг осуществил еще одно нарушение – он начал инженерное оборудование позиций с направления временно оккупированной Горловки в сторону украинских подразделений в районе населенного пункта Южное.

Что касается начала дня 8 декабря, то в это время никаких нарушений режима тишины зафиксировано не было.

"Ситуация в районе проведения ООС остается полностью контролируемой украинским воинами. Следуя режиму прекращения огня, наши военнослужащие продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы адекватно реагировать на опасные и провокационные действия врага", – заверили украинские армейцы.

По данным на Telegram-канале офицера ВСУ Анатолия Штефана (Штирлица), 7 декабря потери российско-оккупационных войск составили два человека. В частности, был ранен один боевик из состава 1 ОМСБр 1 АК РФ (небоевой, самострел) и один оккупант из 2 ОМСБр 2 АК РФ (небоевой, обстоятельства уточняются).

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