Террористы на Донбассе применили запрещенные мины против ВСУ
Террористы использовали мины ПОМ-2 для минирования позиций ВСУ под Водяным
Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было
В ООС отметили, что украинские бойцы контролируют ситуацию на фронте
В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы провели дистанционное минирование позиций ВСУ, используя запрещенные мины.
Об этом сообщили на странице ООС в Facebook. Оккупанты 22 ноября провели минирование запрещенными минами ПОМ-2 со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.
Кроме того, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия.
Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.
В сообщении отметили, что ситуация в районе проведения ООС контролируется украинским воинами.
Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе за прошедшие сутки, 21 ноября, один раз нарушили договоренности о перемирии, вступившие в действие 27 июля 2020 года.