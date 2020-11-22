Террористы на Донбассе применили запрещенные мины против ВСУ

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе террористы провели дистанционное минирование позиций ВСУ, используя запрещенные мины.

Об этом сообщили на странице ООС в Facebook. Оккупанты 22 ноября провели минирование запрещенными минами ПОМ-2 со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного.

Кроме того, утром в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Шумы, противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

В сообщении отметили, что ситуация в районе проведения ООС контролируется украинским воинами.

Как сообщал OBOZREVATEL, террористы на Донбассе за прошедшие сутки, 21 ноября, один раз нарушили договоренности о перемирии, вступившие в действие 27 июля 2020 года.