Террористы на Донбассе подготовились к призыву местных и вызвали сопротивление – разведка
Кампания должна начаться с января 2021 года
Захватчики провели анонимный опрос, большинство участников которого отметили, что не хотят вступать в группировки боевиков
Люди намерены бежать из ОРДЛО
Российские оккупанты на Донбассе задумались о проведении призыва среди местного населения из-за неукомплектованности своих 1 и 2 армейских корпусов в Донецкой и Луганской области.
Впрочем, такая инициатива вызвала сопротивление местного населения, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Министерства обороны Украины.
Как стало известно, террористы запланировали начать призыв граждан с оккупированных территорий на срочную службу с января 2021 года.
"Для изучения отношения так называемых "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК РФ во время мобилизационных сборов 23-29 ноября был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Другие же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться оставить временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%).
В общем, как отметила украинская разведка, командование ВС РФ продолжает прилагать усилия для поддержания в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск на востоке Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL:
по данным ГУР Минобороны, укомплектованность оккупационных военных объединений на оккупированном Россией Донбассе составляет до 80%.
Наиболее остро нехватка личного состава ощущается в тыловых частях и подразделениях обеспечения боевиков.
В целом штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек. Среди них в 1 и 2 АК проходят службу около 3 000 кадровых военных вооруженных сил РФ.
Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) объяснил, почему на Донбассе существенно уменьшилось количество российских кадровых военных.
По его словам, несмотря на то, что курируют конфликт по-прежнему россияне, воевать в основном приходится местным коллаборационистами. Так Москва пытается убедить мир в мифе о "гражданской войне" в Украине.