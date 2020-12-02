Террористы на Донбассе подготовились к призыву местных и вызвали сопротивление – разведка

Российские оккупанты на Донбассе задумались о проведении призыва среди местного населения из-за неукомплектованности своих 1 и 2 армейских корпусов в Донецкой и Луганской области.

Впрочем, такая инициатива вызвала сопротивление местного населения, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Министерства обороны Украины.

Как стало известно, террористы запланировали начать призыв граждан с оккупированных территорий на срочную службу с января 2021 года.

"Для изучения отношения так называемых "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК РФ во время мобилизационных сборов 23-29 ноября был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Другие же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться оставить временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%).

В общем, как отметила украинская разведка, командование ВС РФ продолжает прилагать усилия для поддержания в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск на востоке Украины.

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