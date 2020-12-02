Террористы на Донбассе подготовились к призыву местных и вызвали сопротивление – разведка

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
9,7 т.

  • Кампания должна начаться с января 2021 года

  • Захватчики провели анонимный опрос, большинство участников которого отметили, что не хотят вступать в группировки боевиков

  • Люди намерены бежать из ОРДЛО

Террористы на Донбассе запланировали призыв местного населения

Российские оккупанты на Донбассе задумались о проведении призыва среди местного населения из-за неукомплектованности своих 1 и 2 армейских корпусов в Донецкой и Луганской области.

Впрочем, такая инициатива вызвала сопротивление местного населения, сообщается в сводке Главного управления разведки на сайте Министерства обороны Украины.

Как стало известно, террористы запланировали начать призыв граждан с оккупированных территорий на срочную службу с января 2021 года.

"Для изучения отношения так называемых "военнообязанных" к прохождению срочной службы в соединениях и частях 1 и 2 АК РФ во время мобилизационных сборов 23-29 ноября был проведен анонимный опрос "резервистов". Сейчас только 15% респондентов выразили желание прохождения военной службы. Другие же ответили, что будут оказывать сопротивление всеми способами (около 50%), пытаться оставить временно оккупированную территорию (около 25%), попытаются откупиться или "откосить" (10%).

В общем, как отметила украинская разведка, командование ВС РФ продолжает прилагать усилия для поддержания в готовности к применению оперативной группировки российских оккупационных войск на востоке Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • по данным ГУР Минобороны, укомплектованность оккупационных военных объединений на оккупированном Россией Донбассе составляет до 80%.

  • Наиболее остро нехватка личного состава ощущается в тыловых частях и подразделениях обеспечения боевиков.

  • В целом штатная численность российских оккупационных войск составляет 35,5 тысяч человек. Среди них в 1 и 2 АК проходят службу около 3 000 кадровых военных вооруженных сил РФ.

  • Ранее офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц) объяснил, почему на Донбассе существенно уменьшилось количество российских кадровых военных.

  • По его словам, несмотря на то, что курируют конфликт по-прежнему россияне, воевать в основном приходится местным коллаборационистами. Так Москва пытается убедить мир в мифе о "гражданской войне" в Украине.

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