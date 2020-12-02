Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатомета – штаб ООС
Враг проявил активность под Катериновкой и Попасной
Украинские армейцы на провокации не отвечали
Контроль над ситуацией на фронте сохранился за Объединенными силами
Российские террористы на Донбассе 1 декабря в очередной раз пренебрегли договоренностью о перемирии и дважды открыли огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.
Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, оккупанты применили стрелковое оружие неподалеку Катериновки и автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Попасной.
Поскольку выстрелы не несли угрозы для жизни и здоровья украинских воинов, они огонь в ответ они не открывали.
Что касается начала суток 2 декабря, то в этот период вдоль всей линии фронта наблюдалась тишина без каких-либо нарушений.
"Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны, соблюдая введенный режим прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению. ОС надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции", – заверили армейцы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
30 ноября террористы на Донбассе четыре раза нарушили перемирие. Они также стреляли из гранатомета и запустили беспилотник к позициям ВСУ. Впрочем защитники уничтожили вражеское средство аэроразведки.
А 29 ноября оккупанты пытались осуществить прорыв своей ДРГ на позиции защитников Украины с целью минирования.