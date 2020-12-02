Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатомета – штаб ООС

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
2,2 т.

  • Враг проявил активность под Катериновкой и Попасной

  • Украинские армейцы на провокации не отвечали

  • Контроль над ситуацией на фронте сохранился за Объединенными силами

Террористы на Донбассе сорвали перемирие

Российские террористы на Донбассе 1 декабря в очередной раз пренебрегли договоренностью о перемирии и дважды открыли огонь в сторону позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, оккупанты применили стрелковое оружие неподалеку Катериновки и автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие вблизи Попасной.

Поскольку выстрелы не несли угрозы для жизни и здоровья украинских воинов, они огонь в ответ они не открывали.

Что касается начала суток 2 декабря, то в этот период вдоль всей линии фронта наблюдалась тишина без каких-либо нарушений.

"Однако украинские воины бдительности не теряют и готовы к мгновенному реагированию на любые действия противника. Подразделения ВСУ и других составляющих сил обороны, соблюдая введенный режим прекращения огня, продолжают выполнять задачи по назначению. ОС надежно контролируют ситуацию в районе проведения операции", – заверили армейцы.

ООС

ООС

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