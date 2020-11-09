Террористы на Донбассе открыли по ВСУ огонь из гранатомета – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе, несмотря на договоренности о перемирии, 8 ноября открыли огонь по Вооруженным силам Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, провокация врага была зафиксирована в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" недалеко от населенного пункта Водяное. Там оккупанты применили подствольный гранатомет и стрелковое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Поскольку враждебные выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью наших защитников, подразделения Объединенных сил оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Что же касается потерь российско-оккупационных войск, то они составили два человека, сообщил на своем Telegram-канале офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц). "Санитарные (300) – двое (4 ОМСБр, небоевые вследствие подрыва на НВУ в пределах своих позиций", – уточнил он.

Кроме того, по его данным, еще одну небоевую потерю враг понес 7 ноября – погиб 21-летний террорист "Л/ДНР" Артур Шаповалов.

С начала текущих суток, 9 ноября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции остается стабильной и полностью контролируемой подразделениями Объединенных сил. Наши военнослужащие, находясь в готовности мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки, продолжают добросовестно выполнять определенные задачи", – отметили в штабе ООС.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники также нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В частности, недалеко от населенного пункта Гнутово в вечернее время применили стрелковое оружие.