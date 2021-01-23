Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ из тяжелой артиллерии. Карта обстрелов

Вооруженные формирования России на Донбассе 23 января восемь раз нарушили режим прекращения огня, применив тяжелую артиллерию.

Как сообщается на странице штаба ООС в Facebook, враг вел обстрелы из 120-мм и 82-мм минометов, а также из станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета в районе населенного пункта Южное.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи Гнутово, оккупанты дважды стреляли в сторону украинских позиций из РПГ, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия; недалеко от Водяного – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия. В пригороде Авдеевки противник открыл огонь из станкового гранатомета, а возле Опытного – из РПГ.

Украинская сторона в Совместном центре контроля и координации сообщила о нарушении режима прекращения огня ОБСЕ. Боевых потерь в результате обстрелов в рядах украинских защитников нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 января оккупанты шесть раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.