Террористы на Донбассе открыли огонь по ВСУ и запустили коптер-разведчик – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова проигнорировали перемирие и устроили обстрелы позиций Вооруженных сил Украины, а также запрещенную разведку.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, за минувшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений договоренностей о режиме тишины. Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды – неподалеку Шумов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет. Боевых потерь и ранений в результате огневых провокаций оккупантов среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировали на Приазовье. Там в вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино было зафиксировано пролет вражеского БПЛА типа квадрокоптер. Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил работа беспилотника противника была прекращена.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.

"Вместе с тем украинские воины не теряют бдительности и готовы адекватно реагировать на любые изменения оперативной обстановки. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой украинским воинами", – заверили защитники.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 и 22 октября росийские террористы на Донбассе устроили прицельные обстрелы позиций ВСУ и заставили защитников Украины открыть огонь. Кроме того, они запустили для разведки свой беспилотник "Орлан-10".