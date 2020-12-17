Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ минами – штаб ООС
Российские террористы на Донбассе 17 декабря обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из миномета 82-го калибра, а также подствольного и противотанкового гранатомета.
Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, провокация была зафиксирована у Водяного. Впрочем, украинские защитники не отвечали на нее, поскольку обстрел был неприцельным. Следовательно, им удалось избежать потерь и ранений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Что касается 16 декабря, то тогда оккупанты три раза прибегли к нарушению режима тишины. В частности, два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье, где террористы применили станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы.
Еще одну провокацию боевики совершили под Шумами – они ударили по ВСУ из станковых и ручных противотанковых гранатометов.
Впрочем, украинские воины не нанесли российско-оккупационным войскам ответный огонь, поскольку угрозы жизни и здоровью наших армейцев не было. В целом контроль над ситуацией сохранился за ними.
Как сообщал OBOZREVATEL:
15 декабря российские террористы на Донбассе 11 раз нарушали режим тишины. Они стреляли по позициям ВСУ сразу на нескольких направлениях из гранатометов различных систем.
По данным разведки, российские военные устроили на временно оккупированном Донбассе массовые военные сборы. К ним они привлекли снайперов, разведчиков и членов вооруженных формирований других военных специальностей.
Проверять готовность боевиков приехали группы офицеров управления 8 армии (Новочеркасск) Южного военного округа Вооруженных сил РФ.