Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ минами – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе 17 декабря обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из миномета 82-го калибра, а также подствольного и противотанкового гранатомета.

Как сообщает пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, провокация была зафиксирована у Водяного. Впрочем, украинские защитники не отвечали на нее, поскольку обстрел был неприцельным. Следовательно, им удалось избежать потерь и ранений (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается 16 декабря, то тогда оккупанты три раза прибегли к нарушению режима тишины. В частности, два обстрела были зафиксированы вблизи Водяного на Приазовье, где террористы применили станковые противотанковые гранатометы и ручные противотанковые гранатометы.

Еще одну провокацию боевики совершили под Шумами – они ударили по ВСУ из станковых и ручных противотанковых гранатометов.

Впрочем, украинские воины не нанесли российско-оккупационным войскам ответный огонь, поскольку угрозы жизни и здоровью наших армейцев не было. В целом контроль над ситуацией сохранился за ними.

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