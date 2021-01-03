Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 2 января, российско-оккупационные войска на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

Украинские воины на эти провокации не отвечали, потерь и ранений среди них нет. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открыл огонь недалеко от населенного пункта Пески. В частности, применил против украинских бойцов гранатометы различных систем и крупнокалиберный пулемет.

Вблизи Павлополя ВСУ зафиксировали единичные неприцельные выстрелы вооруженных формирований РФ из стрелкового оружия, а у Лебединского – также с крупнокалиберного пулемета.

"О всех фактах нарушениях режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" наблюдалась тишина. Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет", – говорится в сообщении.

Военные добавляют, что с начала 3 января нарушений режима прекращения огня на Донбассе не зафиксировано. Вдоль всей линии разграничения наблюдается тишина. Обстановка в районе проведения Операции Объединенных сил и в дальнейшем контролируемая украинскими воинами.

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