Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

В течение суток 23 декабря российские террористы на Донбассе трижды сорвали перемирие. В частности, они открывали огонь по позициям защитников Украины из различных гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. В то же время Организация по безопасности и сотрудничеству Европе (ОБСЕ) заявила о более 160 нарушениях.

По данным прессс-лужбы штаба Операции Объединенных сил на Донбассе в Facebook, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на Приазовье вблизи Водяного оккупанты применили автоматические станковые и подствольные гранатометы. А у Талаковки – станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того, под Авдеевкой боевики вели обстрелы из ручного противотанкового гранатомета. Впрочем, украинские воины решили не отвечать на провокации террористов, потерь и раненых в рядах Вооруженных сил Украины не зафиксировано.

С начала суток 24 декабря оккупанты еще не прибегали к срыву режима тишины. Контроль над ситуацией на фронте сохранен украинской армией.

Тем временем ОБСЕ обнародовала отчет, согласно которому 23 декабря в зоне ООС было зафиксировано 162 нарушения. 46 из них – в Донецкой области и 116 – на Луганщине.

"В Донецкой области СММ зафиксировала 46 нарушений режима прекращения огня, в том числе 17 взрывов неопределенного происхождения, из которых большинство произошли в районах к северу от Широкино, а также вблизи Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка)", – сказано в документе.

Что касается вражеской активности на Луганщине, то там, в частности, также ппроизошло 17 взрывов, из которых большинство – в районах к северу от участка разведения у Золотого и у Попасной. Кроме того, было зафиксировано 18 очередей из пушки и боевой машины пехоты.

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