Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов – штаб ООС

Российские террористы на Донбассе снова нарушили договоренности о перемирии и устроили провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС в Facebook, за прошедшие сутки, 27 октября, в полосах ответственности наших подразделений российско-оккупационные войска четыре раза нарушили режим тишины (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, в районе населенного пункта Водяное враг применил автоматический станковый гранатомет, а недалеко от населенного пункта Пески – ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, еще два факта нарушения режима прекращения огня зафиксировано на участке вблизи Шумов, где в вечернее время противник открывал огонь из подствольного гранатомета.

На вражеские огневые провокации украинские военнослужащие оружие в ответ не применяли. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было.

Террористы же 27 октября, по данным в Twitter офицера ВСУ Сергея Нещадима, имели одну небоевую потерю – погиб оккупант из состава 4 ОМСБр 2 АК РФ.

С начала текущих суток, 28 октября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

Что же касается защитников Украины, то они находятся в готовности к адекватному реагированию на любые провокационные действия противника, но одновременно придерживаются договоренностей, достигнутых в рамках Трехсторонней контактной группы.

"Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой. Подразделения Объединенных сил, придерживаясь достигнутых договоренностей, продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению", – заверили воины.

Как сообщал OBOZREVATEL, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ заметили 23 октября 27 единиц вооружения, размещенных с нарушением линий отвода на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Речь идет о гаубицах и ЗРК.