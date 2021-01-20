Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов

Российские террористы на Донбассе 19 января снова сорвали режим тишины и применили против Вооруженных сил Украины гранатометы, пулеметы и другое оружие.

Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, за минувшие сутки оккупанты дважды прибегали к огневым провокациям. Так, у Водяного на Приазовье они били по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

А вблизи Южного боевики ударили из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из-за такой активности врага украинские военные были вынуждены ответить им.

Кроме того, воины сообщили ОБСЕ о срыве мирных договоренностей со стороны российско-оккупационных группировок. К счастью, потерь и ранений в рядах наших защитников удалось избежать.

Что касается начала суток 20 января, то в этот период по всему фронту наблюдалась тишина, нарушений не обнаруживалось. Контроль над ситуацией сохранился за ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL: