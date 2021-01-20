Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов
Российские террористы на Донбассе 19 января снова сорвали режим тишины и применили против Вооруженных сил Украины гранатометы, пулеметы и другое оружие.
Как сообщила пресс-служба Операции Объединенных сил в Facebook, за минувшие сутки оккупанты дважды прибегали к огневым провокациям. Так, у Водяного на Приазовье они били по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
А вблизи Южного боевики ударили из подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Из-за такой активности врага украинские военные были вынуждены ответить им.
Кроме того, воины сообщили ОБСЕ о срыве мирных договоренностей со стороны российско-оккупационных группировок. К счастью, потерь и ранений в рядах наших защитников удалось избежать.
Что касается начала суток 20 января, то в этот период по всему фронту наблюдалась тишина, нарушений не обнаруживалось. Контроль над ситуацией сохранился за ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
18 января оккупанты ударили по ВСУ из минометов калибра 82 мм вблизи Богдановки. Это не привело к потерям и ранениям наших воинов.
Кроме того, разведка сообщила, что из России в ОРДЛО переброшено более 22 000 тонн топлива, военное имущество и беспилотники "Орлан-10".
А в отчете ОБСЕ отчитались о скоплении реактивных систем залпового огня "Град" и противотанковых пушек на временно оккупированной территории.