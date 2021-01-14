Террористы на Донбассе обстреляли ВСУ из гранатометов и пулеметов

Российские оккупанты на Донбассе снова сорвали перемирие, открыв огонь по позициям Вооруженных сил Украины из гранатометов, пулеметов и другого оружия.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook, в целом 13 января на фронте было зафиксировано шесть огневых провокаций террористов. В частности, вблизи Водяного на Приазовье они трижды задействовали гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

А в пригороде Авдеевки и у Гнутово боевики открыли огонь по украинским защитникам из ручных противотанковых гранатометов. Между тем у Марьинки враг несколько раз бил из стрелкового оружия.

Обо всех этих огневых провокациях украинские воины немедленно сообщили ОБСЕ. К счастью, боевых потерь в рядах ВСУ удалось избежать.

Что касается текущих суток 14 января, то террористы уже успели один раз нарушить договоренности о режиме тишины. Так, они ударили из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия вблизи Марьинки, но это не привело к потерям с нашей стороны. В общем контроль над ситуацией на фронте сохранился за защитниками Украины.

По информации на странице офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, 13 января потери оккупантов составили два человека – один раненый и один погибший.

"Безвозвратные (200) – один (4 ОМСБр, 2 АК, не боевой, ДТП), санитарные (300) – один (1 ОМСБр, 1 АК, не боевой, неосторожное обращение с оружием)", – написал защитник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 января российские наемники 11 раз устраивали обстрелы позиций украинских защитников. В результате был ранен один воин ВСУ. Следовательно, наша армия была вынуждена открыть огонь и дать врагу отпор.