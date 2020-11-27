Террористы на Донбассе из гранатометов и пулеметов обстреляли позиции ВСУ

За прошедшие сутки, 26 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники два раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, нарушая условия перемирия.

Как сообщается в сводке ООС в Facebook, украинские военные огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди ВСУ нет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вблизи Марьинки вел огонь из крупнокалиберного пулемета. Недалеко от населенного пункта Старогнатовка противник применил станковый противотанковый гранатомет.

С начала текущих суток, 27 ноября, российские оккупанты один раз открыли огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия в пригороде Авдеевки.

На других направлениях вдоль линии разграничения нарушений не зафиксировано, отмечено в сводке.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 ноября вооруженные формирования РФ и ее наемники еще трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе.