Террористы на Донбассе дважды обстреляли ВСУ из гранатомета

За минувшие сутки, 17 ноября, российские оккупационные войска дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Отмечается, что вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов – автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава ОС не было.

С начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

"В районе проведения операции ситуация остается контролируемой подразделениями Объединенных сил. Должным образом выполняя определенные задания, наши воины придерживаются условий режима прекращения огня", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, 16 ноября вооруженные формирования Российской Федерации открыли огонь из стрелкового оружия на Донбассе.