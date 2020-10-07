Террористы на Донбассе дважды обстреляли воинов ВСУ – штаб ООС

За прошедшие сутки, 6 октября, российские террористы на Донбассе дважды нарушили режим тишины и открыли огонь в сторону позиций украинских защитников.

Об этом сообщила пресс-служба штаба ООС в Facebook, отметив, что, несмотря на все, ситуация на фронте остается контролируемой подразделениями Объединенных сил (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, 6 октября вооруженные формирования Российской Федерации в районе ответственности ОТУ "Восток" открывали неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи Зайцево, а из стрелкового оружия – неподалеку Водяного.

Вражеские выстрелы были неприцельными, поэтому украинские военнослужащие огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Между тем боевики, несмотря на перемирие, продолжают нести потери, однако все они небоевые, сообщил в Twitter офицер ВСУ Сергей Нещадим.

"Потери "орков" за 06.10. составили одного человека: безвозвратные (200) – 1 (2 омсбр 2 АК, небоевой, обстоятельства уточняются). По уточненным данным, в течение 05.10. потери противника составили: безвозвратные (200) – 1 (1 омсбр 1 АК, небоевой, вследствие нарушения мер безопасности)", – отметил защитник.

С начала текущих суток, 7 октября, по всей линии разграничения наблюдалась тишина. Нарушений достигнутых мирных договоренностей не зафиксировано.

"Украинские воины продолжают добросовестно выполнять задачи по назначению и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки", – заверили украинские защитники.

Также воины напомнили, что в районе проведения ООС надлежаще исполняют задачи и другие составляющие сил обороны. Так, 6 октября военнослужащими ВСУ совместно с пожарными ГСЧС локализованы пожары вблизи населенных пунктов Болотенное, Майорск, Екатериновка, Попасная, Хутор Вольный и Станица Луганская.

Кроме того, военнослужащие Объединенных сил продолжают помогать жителям Луганской области преодолевать последствия пожаров. В частности, в поселке Вороново военные продолжают расчищать заблокированные пути, разбирать завалы на объектах поселковой инфраструктуры и в разрушенных огнем частных домах.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Донбассе российские оккупационные войска грубо нарушили Минские договоренности, разместив минометы в 2 км от линии соприкосновения. В частности, два орудия 2Б14 "Поднос" калибра 82 мм расположены вблизи населенного пункта Веселогоровка Луганской области.