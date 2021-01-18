Террористы на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов

В течение суток 17 января российские террористы на Донбассе дважды сорвали режим тишины, ударив по позициях Вооруженных сил Украины из гранатометов.

Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, неподалеку от Широкино, которое входит в район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики задействовали станковые противотанковые гранатометы.

К счастью, потерь и раненых в рядах украинских защитников удалось избежать. Впрочем наши воины безотлагательно сообщили ОБСЕ о срыве перемирия российско-оккупационными группировками.

Что касается районов, где несут службу представители оперативно-тактической группировки "Север", то там никакие огневые провокации не фиксировались. Аналогичная ситуация сохранилась вдоль всей линии фронта на востоке Украины и в начале суток 18 января.

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