Террористы на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов
В течение суток 17 января российские террористы на Донбассе дважды сорвали режим тишины, ударив по позициях Вооруженных сил Украины из гранатометов.
Об этом сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook. В частности, неподалеку от Широкино, которое входит в район ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", боевики задействовали станковые противотанковые гранатометы.
К счастью, потерь и раненых в рядах украинских защитников удалось избежать. Впрочем наши воины безотлагательно сообщили ОБСЕ о срыве перемирия российско-оккупационными группировками.
Что касается районов, где несут службу представители оперативно-тактической группировки "Север", то там никакие огневые провокации не фиксировались. Аналогичная ситуация сохранилась вдоль всей линии фронта на востоке Украины и в начале суток 18 января.
Как сообщал OBOZREVATEL:
16 января захватчики четыре раза стреляли в сторону позиций украинских воинов так же применив гранатометы. Эти провокации не привели к потерям украинской стороны. Зато враг потерял троих человек.
А 15 января террористы пять раз прибегали к обстрелам и ранили украинского защитника. Поэтому ВСУ были вынуждены открыть огонь.
Напомним, по данным Министерства обороны, за 2020 год 50 военнослужащих ВСУ погибли на Донбассе в зоне проведения ООС.