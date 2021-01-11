Террористы на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов

Российские террористы на Донбассе в течение 10 января дважды срывали режим перемирия, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины из гранатометов и другого оружия.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, вблизи Авдеевки, где службу несут воины оперативно-тактической группировки "Восток", боевики задействовали станковый противотанковый гранатомет. А под Водяным на Приазовье – автоматические станковые и ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберный пулемет (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что касается мест дислокации подразделений оперативно-тактической группировки "Север", то там вражеских обстрелов зафиксировано не было. Обо всех огневых провокациях оккупантов защитники Украины немедленно сообщили Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Кроме того, ВСУ открыли огонь, чтобы заставить боевиков прекратить стрельбу. К счастью, потерь и раненых в рядах украинской армии удалось избежать. Контроль над ситуацией на фронте сохранился за ее воинами. С начала суток 11 января террористы еще не нарушали договоренностей о режиме тишины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 января российские оккупанты трижды прибегали к обстрелам ВСУ. В частности, они так же били по позициям защитников из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.