Террористы на Донбассе атаковали ВСУ из гранатометов и ранили воина

Российские террористы на Донбассе прибегли к очередным огневым провокациям. В результате осколочное ранение получил один защитник Украины.

Как сообщила пресс-служба штаба Операции Объединенных сил в Facebook, в целом за сутки 14 января враг шесть раз нарушил договоренности о режиме тишины. Все эти провокации были зафиксированы в районе, где несет службу оперативно-тактическая группировка "Восток" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В частности, у Гнутово российские наемники ударили по позициям Вооруженных сил Украины из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета. Именно на этом направлении и ранили украинского воина. Его немедленно доставили в больницу и оказали всю необходимую помощь.

Кроме того, под Марьинкой и Водяным на Приазовье враг стрелял из автоматических станковых гранатометов и из стрелкового оружия. Вблизи Талаковки оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Из-за такой активности боевиков украинские военные были вынуждены открыть огонь в ответ. О провокации со стороны террористов они безотлагательно сообщили ОБСЕ.

В начале суток 15 января вдоль всей линии фронта наблюдалась тишина, а контроль над ситуацией сохранился за украинским войском.

По информации на странице офицера ВСУ Сергея Нещадима в Twitter, потери террористов 14 января составили два человека.

"Безвозвратные – один (9 ОМСП 1 АК, не боевой, инфаркт). Санитарные – один (2 ОМСБр 2 АК, не боевой, по состоянию здоровья – инсульт). За 11 января – дополнительная санитарная потеря (3 ОМСБр 1 АК, не боевой, обстоятельства уточняются)", – написал защитник.

Также отметим, что, по данным прессслужбы Командования ОС ВСУ, в Украину из Франции поступил гуманитарный груз стоимостью более 2 млн грн для одного из военных госпиталей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ОБСЕ, с начала действия режима тишины в июле до 12 января 2021 года российские террористы совершили 5 970 нарушений. В частности, они прибегали к постоянным обстрелам и подрывам. Провокации были зафиксированы как в Донецкой области, так и на Луганщине.