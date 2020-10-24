Террористы "ЛНР" запугивали переселенцев с помощью поддельных марок "Укрпочты" – СБУ

Служба безопасности Украины заблокировала использование поддельных марок "Укрпочты".

Их представители террористической организации "ЛНР" клеили на письма для запугивания переселенцев с оккупированных территорий, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

По данным ведомства, на протяжение 2019-2020 годов на территории нескольких областей действовала группа лиц, которая реализовывала поддельные почтовые марки разным заказчикам.

Часть из них использовали террористы "ЛНР" для рассылки почтовой корреспонденции. "В ней оккупанты требовали от граждан подтвердить право на недвижимость на временно оккупированной территории. В случае не поступления документации, "органы власти ЛНР" угрожали лишить людей имущественных прав. По замыслу террористической организации, использование марок государственного почтового оператора Украины на подобных письмах должно было подрывать доверие переселенцев к органам украинской государственной власти", – отмечают в СБУ.

Серийное производство подделок находилось на территории непризнанного Приднестровья, затем их контрабандным путем завозили в Украину.

По предварительным оценкам, убытки "Укрпочты" от использования таких марок могли составить более 50 миллионов гривен.

Оперативники задержали одного из фигурантов во время попытки отправить партию подделок. Также в пяти регионах проведено более 30 обысков, во время которых были изъяты деньги в разной валюте (в целом около 3 млн грн), средства связи, оружие и боеприпасы, а также поддельная продукция на 5 млн грн.

Двоим участникам группировки сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти) и ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УК.

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