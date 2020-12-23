Террористы "ЛНР" вернули Украине захваченного воина ВСУ

Российские террористы "ЛНР" 23 декабря таки вернули Украине воина Вооруженных сил Александра Пупко, который был взят в плен 17 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, отметив, что возвращению защитника содействовала Гуманитарная подгруппа в ТКГ.

"Украинской стороне был возвращен военнослужащий одной из механизированных бригад ВСУ, младший сержант Пупко Александр Иванович, который по обстоятельствам, которые устанавливаются, недавно попал на временно неподконтрольную территорию", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее о намерении вернуть воина ВСУ Украине заявили представители террористической "народной милиции ЛНР". Оккупанты согласились провести все в одностороннем порядке, не требуя никого на обмен.

Как сообщал OBOZREVATEL, официально захват воина ВСУ Пупко террористами подтвердился 21 декабря. Впрочем случилось преступление еще 17 декабря. Пытаясь дискредитировать армию Украины, боевики запустили фейк о том, что защитник якобы был в состоянии наркотического опьянения.