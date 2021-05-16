Террористы "ЛНР" танком уничтожили кладбище на Донбассе. Фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Расследования
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Террористы 'ЛНР' танком уничтожили кладбище на Донбассе. Фото

На территории оккупированной Луганской области террористы прокатались на танке. Инцидент произошел в Перевальске.

Об этом в Facebook сообщил журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что происшествие вызвало возмущение в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).

Террористы "ЛНР" на танках разрушили могилы.

"В Перевальске (под контролем "ЛНР") "защитники русскоязычного населения" покатались на танке по кладбищу, разворотив могилы. В соцсетях народ возмущается и выкладывает фотографии последствий. Но удивляться нечему. Самое смешное, что всего несколько дней назад эти же самые питекантропы бились в припадке, рассказывая, как они "защищают память дедов", – отметил Казанский.

Инцидент произошел в Перевальске.

В комментариях к публикациям люди пишут, что это не первый случай. Прошлый раз такое произошло в 2020 году, но тогда было повреждено меньше могил

Люди писали жалобы, но никакой реакции не последовало.

Последствие проезда танка.
Уничтожены могилы в Перевальске.
Террористы "ЛНР" на танках разрушили могилы.
Разрушения на кладбище в Перевальске.
Пост Дениса Казанского.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в террористы "ЛНР" открыли огонь из 122- мм артиллерии, в результате чего были повреждены более 10 могил.

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