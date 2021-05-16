Террористы "ЛНР" танком уничтожили кладбище на Донбассе. Фото
На территории оккупированной Луганской области террористы прокатались на танке. Инцидент произошел в Перевальске.
Об этом в Facebook сообщил журналист и представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Денис Казанский. Он отметил, что происшествие вызвало возмущение в сети (чтобы посмотреть фото, доскролльте страницу до конца).
"В Перевальске (под контролем "ЛНР") "защитники русскоязычного населения" покатались на танке по кладбищу, разворотив могилы. В соцсетях народ возмущается и выкладывает фотографии последствий. Но удивляться нечему. Самое смешное, что всего несколько дней назад эти же самые питекантропы бились в припадке, рассказывая, как они "защищают память дедов", – отметил Казанский.
В комментариях к публикациям люди пишут, что это не первый случай. Прошлый раз такое произошло в 2020 году, но тогда было повреждено меньше могил
Люди писали жалобы, но никакой реакции не последовало.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в террористы "ЛНР" открыли огонь из 122- мм артиллерии, в результате чего были повреждены более 10 могил.