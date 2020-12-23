Террористы "ЛНР" пообещали отдать Украине захваченного в плен воина ВСУ
Террористы "народной милиции "ЛНР" заявили о намерении передать Украине захваченного в плен военнослужащего 14 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Александра Пупко.
Как сообщается на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов, информацию подтвердил представитель пресс-службы "управления народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко. По его словам, вопрос возвращения воина уже якобы согласован с украинской стороной.
"Командованием "народной милиции "ЛНР" принято решение в одностороннем порядке передать украинской стороне военнослужащего Пупко из 14-й бригады ВСУ. На сегодня удалось договориться с украинской стороной о его передаче", – сказал террорист.
Напомним, о захвате воина ВСУ Пупко стало известно 21 декабря. Он пропал 17 декабря на том участке фронта, где службу несла боевая часть. В штабе Операции Объединенных сил отметили, что преступное действие оккупанты пытались использовать для дискредитации ВСУ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
14 декабря на Донбассе исчез еще один воин ВСУ. Позже выяснилось, что он погиб при загадочных обстоятельствах на оккупированной территории.
17 декабря террористы передали его тело Украине и утверждали, что военный якобы сам пересек линию разграничения, а затем умер от наркотической или алкогольной интоксикации.
Аналогичное сообщение обнародовала и пресс-служба ТКГ, но позже выяснилось, что погибший воин был задушен. Кроме того, на его теле обнаружили ссадины.
После вскрывшихся обстоятельств советник по информационной политике украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович извинился за распространенный месседж и заявил, что ошибочно обнародовал российский фейк.