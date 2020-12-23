Террористы "ЛНР" пообещали отдать Украине захваченного в плен воина ВСУ

Террористы "народной милиции "ЛНР" заявили о намерении передать Украине захваченного в плен военнослужащего 14 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Александра Пупко.

Как сообщается на одном из пропагандистских ресурсов оккупантов, информацию подтвердил представитель пресс-службы "управления народной милиции "ЛНР" Иван Филипоненко. По его словам, вопрос возвращения воина уже якобы согласован с украинской стороной.

"Командованием "народной милиции "ЛНР" принято решение в одностороннем порядке передать украинской стороне военнослужащего Пупко из 14-й бригады ВСУ. На сегодня удалось договориться с украинской стороной о его передаче", – сказал террорист.

Напомним, о захвате воина ВСУ Пупко стало известно 21 декабря. Он пропал 17 декабря на том участке фронта, где службу несла боевая часть. В штабе Операции Объединенных сил отметили, что преступное действие оккупанты пытались использовать для дискредитации ВСУ.

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