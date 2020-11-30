Террористы "Л/ДНР" засветили свои лица во время запуска беспилотника. Видео

В сети появилось видео момента запуска беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", с помощью которого российские террористы "Л/ДНР" пытались провести разведку на позициях украинских защитников.

Кадры обнародовали на Telegram-канале "Новости Вооруженных сил Украины". Воины получили их после того, как сбили вражеский БПЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На ролике видно, что боевики сидят посреди поля и настраивают беспилотник для полета, задавая ему необходимые параметры. Примечательно, что в камеру попали лица четырех террористов, при этом они даже не пытались их скрывать.

Как сообщал OBOZREVATEL: