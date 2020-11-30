Террористы "Л/ДНР" засветили свои лица во время запуска беспилотника. Видео
Четверо боевиков засняли себя крупным планом и даже не пытались скрывать лиц
Они запустили БПЛА в сторону позиций ОС, но защитники Украины обезвредили его и изъяли информацию
В сети появилось видео момента запуска беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", с помощью которого российские террористы "Л/ДНР" пытались провести разведку на позициях украинских защитников.
Кадры обнародовали на Telegram-канале "Новости Вооруженных сил Украины". Воины получили их после того, как сбили вражеский БПЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
На ролике видно, что боевики сидят посреди поля и настраивают беспилотник для полета, задавая ему необходимые параметры. Примечательно, что в камеру попали лица четырех террористов, при этом они даже не пытались их скрывать.
Как сообщал OBOZREVATEL:
29 ноября российские оккупанты на Донбассе попытались организовать прорыв ДРГ на позиции ВСУ с целью их минирования.
Кроме того, они запустили для разведки БПЛА типа "Гранат", который является частью комплекса обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2".
Однако украинским защитникам удалось уничтожить беспилотник, а также заставить террористов отступить под огнем.
В свою очередь украинская делегация в ТКГ потребовала незамедлительной реакции МИД Украины на провокацию боевиков с ДРГ и БПЛА.