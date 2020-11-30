Террористы "Л/ДНР" засветили свои лица во время запуска беспилотника. Видео

Виктория Довгань
Виктория Довгань
Расследования
15,0 т.

  • Четверо боевиков засняли себя крупным планом и даже не пытались скрывать лиц

  • Они запустили БПЛА в сторону позиций ОС, но защитники Украины обезвредили его и изъяли информацию

Террористы на Донбассе попали в камеру собственного БПЛА

В сети появилось видео момента запуска беспилотного летательного аппарата типа "Гранат", с помощью которого российские террористы "Л/ДНР" пытались провести разведку на позициях украинских защитников.

Кадры обнародовали на Telegram-канале "Новости Вооруженных сил Украины". Воины получили их после того, как сбили вражеский БПЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Боевики, которые попали в кадр камеры беспилотника
Один из оккупантов, который осуществлял незаконную разведку

На ролике видно, что боевики сидят посреди поля и настраивают беспилотник для полета, задавая ему необходимые параметры. Примечательно, что в камеру попали лица четырех террористов, при этом они даже не пытались их скрывать.

БПЛА типа "Гранат" был сбит ВСУ 29 ноября
Террористы не скрывали своих лиц при запуске БПЛА

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 29 ноября российские оккупанты на Донбассе попытались организовать прорыв ДРГ на позиции ВСУ с целью их минирования.

  • Кроме того, они запустили для разведки БПЛА типа "Гранат", который является частью комплекса обеспечения действий артиллерии "Наводчик 2".

  • Однако украинским защитникам удалось уничтожить беспилотник, а также заставить террористов отступить под огнем.

  • В свою очередь украинская делегация в ТКГ потребовала незамедлительной реакции МИД Украины на провокацию боевиков с ДРГ и БПЛА.

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