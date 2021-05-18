Террористы 'Л/ДНР' ударили по ВСУ из минометов и гранатометов

За прошедшие сутки, 17 мая, вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе. Один боец ВСУ получили ранения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр ООС. Вблизи населенного пункта Новолуганское враг дважды открывал огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе Песков оккупанты два раза осуществили обстрел в сторону наших позиций из минометов 120-го калибра, стрелкового оружия, автоматических станковых и подствольных гранатометов.

Неподалеку н.п. Зайцево противник вел огонь из минометов 120-го калибра, а у поселка Опытное – еще и из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В пригороде поселка Новотошковское российские наемники открывали огонь из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Причепиливки враг применил гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В направлении Авдеевки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

На обстрелы противника наши военные открывали огонь.

Украинская сторона СЦКК сообщает об использовании оккупантами практики ведения провокационного огня из жилых кварталов населенных пунктов на временно оккупированных территориях.

По состоянию на 7:00 утра, 18 мая, нарушения режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщает OBOZREVATEL, днем ранее оккупанты обстреляли ВСУ из огнеметов и гранатометов.