Террористы "Л/ДНР" ранили двоих воинов ВСУ

Утром в понедельник, 21 декабря, в зоне Операции Объединенных сил на Донбассе российские террористы ранили двоих воинов Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщили на официальном Telegram-канале украинской делегации в Трехсторонней контактной группе. Вражеская атака произошла в 8:00 в районе временно оккупированной Горловки Донецкой области.

Украинским защитникам, которые получили ранения во время обстрела, было предоставлено немедленную медицинскую помощь, их состояние медики оценили как стабильное.

"Украинская сторона СЦКК задействовала координационный механизм: введен "режим тишины", выдвинуто требование о прекращении огня, подготовлена и направлена нота на СММ ОБСЕ", – отметили в украинской делегации в ТКГ.

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