Террористы 'Л/ДНР' передадут Украине пленных в одностороннем порядке

Террористы из "Л/ДНР" сказали, что в одностороннем порядке передают Украине группу пленных украинцев.

Как пишет сайт сепаратистов ДАН, украинской стороне передадут лиц, удерживаемых в местах лишения свободы.

"В эту группу вошли женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица – люди, которые не принимали никакого участия в вооруженных действиях против "Республик" и по возвращению в Украину не смогут нанести ущерб Донбассу и его жителям", – говорится в совместном заявлении представителей "Л/ДНР" в минской Контактной группе Натальи Никоноровой и Владислава Дейнего.

Отмечается, что пленных украинцев передадут якобы при посредничестве нардепа, лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Сколько человек террористы передадут Украине и когда произойдет передача лиц не сообщалось.

Добавим, что ранее на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу рассмотрели вопросы освобождения удерживаемых лиц и договоренности о четырех новых участках разведения сил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Уполномоченный ВРУ по правам человека Людмила Денисова рассказала, почему "Л/ДНР" не соглашаются на новый обмен, и назвала количество пленных.