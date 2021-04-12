Террористы 'Л/ДНР' обстреляли ВСУ на Донбассе из гранатометов и минометов

За прошедшие сутки, 11 апреля, российские оккупационные войска 5 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Как сообщает в Facebook пресс-цнетр штаба ООС, потерь среди украинских военных нет.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко от населенного пункта Невельское, противник совершил обстрел позиций наших защитников из запрещенных минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Вблизи Водяного российско-оккупационные войска открывали огонь из стрелкового оружия, ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку поселков Зайцево и Шумы, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

С начала суток, 12 апреля, обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

Как сообщает OBOZREVATEL, ранее российско-оккупационные войска десять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, обстреливая позиции Вооруженных сил Украины с запрещенного вооружения.