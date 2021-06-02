Террористы 'Л/ДНР' обстреляли позиции ВСУ из минометов и гранатометов – штаб ООС

За прошедшие сутки, 1 июня, вооруженные формирования Российской Федерации в районе проведения Операции Объединенных сил 5 раз нарушили режим прекращения огня. Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС. Так, вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты трижды открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов и станковых противотанковых гранатометов. В районе Катериновки враг использовал гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Неподалеку Песков противник в направлении позиций наших защитников вел огонь из стрелкового оружия.

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На обстрелы противника наши военные открывали огонь. Украинская сторона СЦКК, используя координационный механизм, оперативно реагировала на нарушения через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 7:00 утра 2 июня, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российско-оккупационные войска 10 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 8 обстрелов по позициям ВСУ, одно дистанционное минирование и один пролет вражеского БПЛА типа "Орлан 10" с пересечением линии разграничения.