Террористы 'ДНР' заминировали окрестности Майорска из запрещенного оружия. Фото

В воскресенье, 30 мая, пророссийские наемники совершили дистанционное минирование вблизи населенных пунктов на Донбассе, находящихся на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. Так, оккупанты провели минирование окраины Майорска со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории Горловки.

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Отмечается, что минирование врагом было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, что запрещены Женевской конвенцией.

Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.

Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обстреляли ВСУ с запрещенного оружия и дистанционно взорвали мину.