Террористы "ДНР" заминировали окрестности Майорска из запрещенного оружия. Фото
В воскресенье, 30 мая, пророссийские наемники совершили дистанционное минирование вблизи населенных пунктов на Донбассе, находящихся на подконтрольной Украине территории вблизи линии соприкосновения.
Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил. Так, оккупанты провели минирование окраины Майорска со стороны населенного пункта шахты 6,7, который находится на временно оккупированной территории Горловки.
Отмечается, что минирование врагом было проведено с помощью РПГ с использованием мин ПОМ-2, что запрещены Женевской конвенцией.
Украинской стороной СЦКК была проведена верификация минирования и с помощью установленного координационного механизма проинформирован СММ ОБСЕ.
Как сообщал OBOZREVATEL, оккупанты обстреляли ВСУ с запрещенного оружия и дистанционно взорвали мину.