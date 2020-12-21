Террористы "ДНР" выдали СМИ инструкцию, как лгать о пандемии COVID-19. Документы

Террористы "ДНР" выдавали пропагандистским СМИ Донбасса инструкции по освещению ситуации с пандемией коронавируса на временно оккупированных территориях. Боевики требовали, чтобы цифры в разы занижались.

Соответствующие документы обнародовал на личной странице в Facebook офицер Вооруженных сил Украины Сергей Нещадим. Он отметил, что в глаза особенно бросается тот факт, что когда в первые месяцы вспышки заболевания цифры почти по всему миру били рекорды, в "ДНР" якобы не было ни одного случая.

При этом никакие карантинные меры в псевдореспубликах не вводились, а граница с Россией, где больных огромное количество, не закрывалась.

"По выдуманной статистике, до 1 апреля подтвержденных случаев COVID-19 не было, но практически все 11 специально выделенных учреждений уже были заняты пациентами с подозрением в количестве 87 человек", – отметил Нещадим.

"Сейчас в "ДНР" (по их данным) всего на лечении около 2 180 пациентов с пневмониями, из них 465 – на кислородной поддержке. А медучреждений сейчас для больных COVID-19 – "аж" 21. То есть в 20 раз больше пациентов, и всего лишь вдвое больше медучреждений. В общем, цифры нарисовали, но что-то они не сходятся", – сделал вывод он.

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