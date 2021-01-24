Террористы девять раз за сутки атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российско-оккупационные войска активизировались на Донбассе, где в течение минувших суток девять раз обстреливали из минометов и не только позиции Вооруженных сил Украины.

К счастью, боевых потерь и ранений в результате провокационных действий врага среди наших защитников нет. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы вооруженных формирований РФ были зафиксированы:

у Южного – с минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь в сторону украинских позиций:

неподалеку Гнутово – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;

вблизи Водяного на Приазовье – с подствольного гранатомета и стрелкового оружия;

в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

у Опытного – с ручного противотанкового гранатомета.

Обо всех этих нарушениях было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По словам военных, с начала суток 24 января в районе проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано.

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