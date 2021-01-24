Террористы девять раз за сутки атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС
Российско-оккупационные войска активизировались на Донбассе, где в течение минувших суток девять раз обстреливали из минометов и не только позиции Вооруженных сил Украины.
К счастью, боевых потерь и ранений в результате провокационных действий врага среди наших защитников нет. Об этом информирует штаб Операции Объединенных сил на странице в Facebook.
Отмечается, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстрелы вооруженных формирований РФ были зафиксированы:
у Южного – с минометов 120-го и 82-го калибра, станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг открывал огонь в сторону украинских позиций:
неподалеку Гнутово – с ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия;
вблизи Водяного на Приазовье – с подствольного гранатомета и стрелкового оружия;
в пригороде Авдеевки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
у Опытного – с ручного противотанкового гранатомета.
Обо всех этих нарушениях было сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК. По словам военных, с начала суток 24 января в районе проведения ООС нарушений режима тишины не зафиксировано.
Как сообщал OBOZREVATEL:
22 января террористы на Донбассе ударили по ВСУ из гранатометов. Кроме этого, было зафиксировано работу вражеского снайпера.
За день до этого, 21 января, от снайперского огня со стороны вооруженных формирований РФ погиб украинский военнослужащий.