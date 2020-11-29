Террористы девять раз за сутки атаковали ВСУ на Донбассе – штаб ООС

За сутки 28 ноября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники девять нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Они в очередной раз с запрещенного вооружения провоцировали ВСУ на огонь в ответ.

Украинские воины на это не поддались, сообщает штаб ООС на странице в Facebook. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет.

Отмечается, что огнем с крупнокалиберного пулемета противник пытался спровоцировать наших бойцов неподалеку Луганского. Две враждебные провокации с применением ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия замечены вблизи Южного.

Еще четыре нарушения режима "тишины" были в районе населенного пункта Водяное. В частности, на этом участке в течение суток противник применял минометы калибра 120 мм и 82 мм, вел огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А вечером в субботу со стороны временно оккупированной Ужовки в направлении Водяного враг совершил дистанционное минирование позиций наших войск, использовав запрещенные мины ПОМ-2.

Кроме этого, на Приазовье ОС задокументировали пролет БПЛА противника типа "квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Украинскими средствами радиоэлектронной борьбы вражеский беспилотник был подавлен.

В штабе ООС добавляют, что с начала суток 29 ноября в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. На всей линии разграничения наблюдается тишина. Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой подразделениями украинских защитников.

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